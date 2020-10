Von der Leynova: Od aprila bi lahko imeli od 20 do 50 milijonov odmerkov cepiva na mesec Govori.se EU bi lahko imela po najboljšem scenariju od aprila prihodnje leto na voljo od 20 do 50 milijonov odmerkov cepiv proti novemu koronavirusu na mesec in obeta se, da bo lahko cepila 700 milijonov ljudi, je danes dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ob predstavitvi svežnja dodatnih ukrepov v boju proti covidu-19.

