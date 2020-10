Za prve zaposlitve 1,94 milijona evrov sio.si Na razpis za izbor operacij Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021 je prispelo 198 vlog. Ministrstvo je potrdilo 170 operacij v skupni vrednosti 1,94 milijona evrov, in sicer 113 za pomočnika vzgojitelja začetnika (53 v vzhodni in 60 v zahodni regiji), in 57 vlog za učitelja začetnika (23 v vzhodni in 34 v zahodni regiji).

Sorodno

Oglasi Omenjeni Evropska unija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Primož Roglič

Jelko Kacin

Bojana Beović

Danilo Türk