Našli mrtvega policista SiOL.net Danes v jutranjih urah je bla policija obveščena o pogrešanju 47-letnega moškega iz območja Kopra. Na širšem območju Kopra so policisti takoj pričeli z izvajanjem aktivnosti za izsleditev osebe, pri čemer so poleg policijskih patrulj sodelovali tudi vodniki službenih psov, upravljavec drona in policijski helikoper.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Primož Roglič

Jelko Kacin

Bojana Beović

Danilo Türk