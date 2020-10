Koronavirus na Jesenicah: seznam okuženih vse daljši Sportal Pri HDD Sij Acroni Jesenice so po dveh pozitivnih torkovih testih na novi koronavirus dan pozneje zapisali, da je med člani ekipe potrjenih 11 okužb, trije testi so bili negativni, na preostale rezultate pa še čakajo. Tekmi proti ekipama VEU Feldkirch in EC Kitzbühel, ki bi morali biti konec tedna v Podmežakli sta tako prestavljeni.

Sorodno Oglasi