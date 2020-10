Seznam okuženih na Jesenicah vse daljši, tudi Olimpija v samoizolaciji Sportal Pri HDD Sij Acroni Jesenice so po dveh pozitivnih torkovih testih na novi koronavirus dan pozneje zapisali, da je med člani ekipe potrjenih 11 okužb, trije testi so bili negativni, na preostale rezultate pa še čakajo. Tekmi proti ekipama VEU Feldkirch in EC Kitzbühel, ki bi morali biti konec tedna v Podmežakli, sta tako prestavljeni. V samoizolaciji je tudi HK SŽ Olimpija. V klubu so nam potrdili, da je eden od hokejistov danes prejel pozitiven test, celotna ekipa bo tako v petek opravila novo testiranje.

