Gasilci na Reki na Hrvaškem so imeli danes nenavadno posredovanje, potem ko so jih policisti poklicali na policijsko postajo, da bi pomagali pri snemanju lisic z rok vklenjenega domnevnega osumljenca, poročajo reški mediji.

