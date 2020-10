Zatišje pred nevihto, Roglič slavi Sportal Deveta etapa na Dirki po Španiji bo nenavadna, saj na 157,7-kilometrski trasi ne bo nobenega kategoriziranega vzpona. Dan za šprinterje in dan za "počitek" za Primoža Rogliča – danes praznuje 31. rojstni dan – in tiste, ki se potegujejo za rdečo majico. Ta je v lasti Richarda Carapaza. Zato pa bo povsem drugače v soboto in nedeljo, ko kolesarje čakata peklenska dneva.

