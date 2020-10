V Birčni vasi v občini Novo mesto je včeraj nekaj po 10.uri dopoldne voznica z osebnim vozilom zapeljala s ceste in trčila v drevo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, z avtodvigalom postavili vozilo na cesto in počistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano voznico oskrbeli in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. p ...