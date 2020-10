Jennifer Lopez in Armie Hammer bosta zaigrala v akcijski komediji Govori.se Ameriška igralca Jennifer Lopez in Armie Hammer bosta zaigrala v akcijski komediji z naslovom Shotgun Wedding. Film bo po scenariju Marka Hammerja in Liz Meriwether režiral Jason Moore. S snemanjem bodo začeli prihodnje leto.

