Direktor Družine o blokadi njihovih vsebin: Ne pustimo se utišati Radio Ognjišče Kdo se boji Družine.si? To so se te dni spraševali na katoliškem tedniku, pa tudi mnogi njihovi podporniki, ko je družbeno omrežje Facebook blokiralo dostop do vsebin Druzine.si. Do česa je pravzaprav prišlo, kaj je v ozadju in kaj to pomeni za podobne medije?



Sorodno

Oglasi Omenjeni Facebook Najbolj brano Osebe dneva Jelko Kacin

Janez Janša

Bojana Beović

Primož Roglič

Luka Dončić