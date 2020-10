430.000 ljudi protestira na Poljskem, podpora tudi v Ljubljani 24ur.com Na Poljskem se je protestih v podporo ženskim pravicam v sredo zbralo več kot 430.000 ljudi. Podporo Poljakinjam in pravici do umetne prekinitve nosečnosti so danes s protestno akcijo pred poljskim veleposlaništvom v Ljubljani izrazili tudi člani Mladinske aktivistične organizacije (MAO).

