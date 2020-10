Z dodatnimi pošiljkami odmerkov cepiva proti gripi slabo kaže 24ur.com Zanimanje za cepljenje proti gripi je letos precejšnje, kot smo poročali, je cepiva ponekod že zmanjkalo. Na NIJZ pojasnjujejo, da so že v začetku sezone proizvajalcem posredovali dodatno povpraševanje za pridobitev cepiva proti gripi, a so prejeli negativne odgovore. Preverjali so tudi pri državah, ali bi ga bila katera pripravljena odstopiti, a neuspešno.

