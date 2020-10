Umrl je Jože Hrovat Primorske novice Danes v zgodnjih jutranjih urah je umrl dolgoletni član novogoriškega gledališča Jože Hrovat, so sporočili iz SNG Nova Gorica. Bil je najstarejši med zaposlenimi v tem igralskem ansamblu. Nastopil je v več kot sto uprizoritvah in bil “do zadnjih izzivov v zavidljivo živahnem izrazu, zanesljiv kolega in vztrajen ustvarjalec”.

Sorodno









Oglasi