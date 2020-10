Poziv delodajalcev k zamrznitvi minimalne plače. Levica: Spregledali so življenjske potrebe delavcev RTV Slovenija Združenje delodajalcev vlado poziva, naj v šesti protikoronski ukrep vključi najmanj enoletno zamrznitev minimalne plače. V Levici, v kateri so novi zakon o minimalni plači pripravili, menijo, da so v združenju spregledali življenjske potrebe delavcev.

