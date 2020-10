Družba Huawei Consumer BG je poleg pametnih telefonov serije Mate 40, ki obsega modele Mate 40, Mate 40 Pro in Mate 40 Pro+, predstavila nov domači zvočnik kakovosti Hi-Fi, Huawei Sound, ki so ga razvili skupaj s specialistom za zvok, podjetjem Devialet, in vrhunske brezžične slušalke z aktivnim dušenjem hrupa Huawei FreeBuds Studio.



