V polfinalu še Žiga in obe Kaji, Iza in Kristina sta se morali posloviti 24ur.com Zadnja tri mesta v polfinalu letošnjega MasterChefa Slovenija so zasedli Kaja Jurač, Žiga Deršek in Kaja Balentič. Tik pred ciljno ravnino šova sta se morali posloviti Iza Logar in Kristina Jakopič, ki sta sodnikom več kot očitno prirasli k srcu.

