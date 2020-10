Pravnik v nogometnih čevljih, ki je Zagrebu prinesel evropsko slavo SiOL.net Slaven Zambata, ki je včeraj umrl v 81. letu starosti, je eden boljših hrvaških nogometašev vseh časov. Sijajni napadalec, ki je bil poseben tudi zato, ker je ob številnih golih na igrišču prišel tudi do visoke izobrazbe, je legenda Dinama in kapetan ekipe, ki je leta 1967 v Zagreb prinesla prvo in zadnjo evropsko lovoriko.

