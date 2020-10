WHO: Karantena za celotno državo bi morala biti skrajni ukrep Reporter Urad Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo je včeraj posvaril, da bi morala biti karantena za celotno državo "skrajni ukrep" v boju proti novemu koronavirusu. Ob tem so sicer opozorili, da je Evropa znova žarišče pandemije. Regionalni direktor

Sorodno





















Oglasi