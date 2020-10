Goljufivi uslužbenci loterije so v žep pospravili kar 24 milijonov evrov Reporter Več kot desetim zaposlenim in nekdanjim zaposlenim pri italijanski državni loteriji je preko prevar uspelo osvojiti 24 milijonov evrov, je včeraj sporočila italijanska finančna policija. Prevaranti so med letoma 2015 in 2019 imeli štiri zmagovalne lističe

