3 stvari, ki bodo izboljšale vaše odnose Zadovoljna.si Postavite enkrat za spremembo sebe na prvo mesto in si dvignite vrednost v svojih odnosih. Bodite odprti do ljudi, a ne sprejmite vsakogar v svoje življenje. Izražajte svoje mnenje in čustva (to lahko počnete na spoštljiv način) in enako pričakujte od drugih, še posebej od svojih bližnjih. Če se ne cenite, tudi drugi z vami ne bodo delali lepo, zato je čas, da se naučite spoštovati – v prvi vrsti...

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Simona Kustec Lipicer

Vasko Simoniti

Primož Roglič