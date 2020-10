Nasina sonda uspešno nabrala vzorce iz asteroida Bennu 24ur.com Nasa je v četrtek sporočila, da so z vesoljsko sondo Osiris-Rexom z asteroida Bennu uspešno nabrali vzorce kamna in prahu. Po nekaj tehničnih težavah je naprava tako pripravljena na 320 milijonov kilometrov dolgo pot do Zemlje. Če bo vse po sreči, bodo znanstveniki lahko vzorce, za katere verjamejo, da bi lahko pomagali razkriti izvor našega sončnega sistema, začeli proučevati v letu 2023.

