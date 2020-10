Ena najlepših žensk na svetu ima na zelo delikatnem delu telesa simpatično jamico Večer Kako lep dan! Atraktivna južnoafriška manekenka Candice Swanepoel si je privoščila zvrhano mero plaže in sonca ter se s svojima otrokoma in varuško odpravila ob morje. Na obali Miamija je v kopalkah razkazovala svojo zapeljivo postavo, ki smo jo lahko občudovali tudi na modnih revijah znamke Victoria‘s Secret, in pri tem razkrila, da ima na stegnu simpatično jamico.

