Pomislite na žive, na pokojne lahko mislite doma zurnal24.si »Za praznike ostanite doma, ne hodite na pokopališča in na obiske, ne družite se,« je danes na novinarski konferenci preko zooma pozival svoje občane župan občine Škofja Loka Tine Radinja. Epidemiološka slika v Škofji Loki je, kot je dejal, izjemno zaskrbljujoča in radi bi se izognili eksponetni rasti obolelih. Samo v občini Škofja Loka so imeli v zadnjih sedmih dneh 400 novih potrjenih okužb s koronavirusom. Podobno je v vseh štirih občinah na Škofjeloškem in razmere so blizu najslabših če že ne najslabše v državi.

Sorodno















Oglasi