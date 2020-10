Življenje piše najbolj nepredvidljive zgodbe. Nekdanji manekenki, ki je dolga leta suvereno korakala po domačih in tujih modnih brveh, se je pri komaj 26 letih v hipu vse spremenilo, ko so ji zdravniki postavili diagnozo rak. Sledili so meseci zdravljenja, letos pa je na okroglo, deseto obletnico ozdravitve prejela najlepše darilo, ki si ga je že dolgo želela – postala je mama prekrasnega sina, ki sta mu s ponosnim očkom Ivom nadela ime Vran. Ob mednarodnem mesecu boja proti raku nam je Jana zaupala svojo neverjetno (srečno) zgodbo.