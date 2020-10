Zgodovina gradu Borl kmalu tudi v knjigi RTV Slovenija Društvo za oživitev gradu Borl si že petnajst let prizadeva za obnovo tega dvorca, ki stoji v Cirkulanah, in letos so obnovo vendarle dočakali. Ob tem napovedujejo izid knjige o zgodovini Borla v 20. stoletju.

