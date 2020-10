Ujeli voznika, ki je po avtocesti vozil kar 215 kilometrov na uro 24ur.com Koprski policisti so ujeli voznika, ki je po avtocesti divjal z 215 kilometri na uro. Dobil je kazen v višini 1200 evrov in 9 kazenskih točk. Policija poziva vse voznike naj spoštujejo omejitve hitrosti in cestnoprometne predpise. "Ne nazadnje boste s tem pokazali tudi svoje spoštovanje in solidarnost do zdravstvenih delavcev in bolnišnic, ki so že tako obremenjeni zaradi zdravljenja obolelih za covidom-19."

