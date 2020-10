V hišnih preiskavah odkrili prirejene prostore za gojenje konoplje, pridržali 38-letnika 24ur.com Policija je pridržala 38-letnika zaradi neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanih drogami. V hišni preiskavi zidanice v Novem mestu so odkrili rastlinjak, kjer je osumljenec gojil konopljo. V Ljubljani pa so odkrili tri prirejene prostore za gojenje konoplje in med drugim zasegli 10.000 evrov gotovine.

