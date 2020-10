Kako je virtualni svet izboljšal naše vsakdanje življenje? SiOL.net Se spomnite tiste fotografije iz sredine prejšnjega stoletja, ki je krožila po internetu in na kateri so vsi ljudje na ameriškem avtobusu prebirali časopis ter niso komunicirali med seboj? Prav ta fotografija je odgovor tistim, ki trdijo, da »je bilo včasih bolje«, da so se ljudje več družili in da jih je pokvarila tehnologija.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Huawei

Internet

Oglaševanje Najbolj brano Osebe dneva Primož Trubar

Kevin Kampl

Luka Dončić

Primož Roglič

Jelko Kacin