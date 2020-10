Trma ni bila dovolj, gasilke so priznale premoč moških #video SiOL.net V petkovi oddaji Gasilci smo spremljali dvoboj med žensko in moško ekipo PGD Leskovec. Že pri prvi igri Hitri vzpon so gasilke zaostajale za gasilci, potem pa se je utrujenost le stopnjevala. A vseeno so na tekmovanju prišle daleč, gasilski izziv je vse prej kot lahek.

