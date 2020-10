Barceloni grozi stečaj, bodo igralci pristali na znižanje plač? SiOL.net Španski nogometni velikan Barcelona je zašel v velike finančne težave. Kot poročajo nekateri tamkajšnji mediji, klubu že v januarja grozi plačilna nesposobnost, če se Lionel Messi in drugi zvezdniki v ekipi ne bodo odpovedali delu svojih dohodkov. O tem sta danes poročala tudi Marca in As, ki sta se sklicevala na poročilo radijske postaje RAC1.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Lionel Messi

Španija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Jelko Kacin

Primož Trubar

Primož Roglič

Geza Erniša