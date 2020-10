'Vemo, kako viharno se je obračal tok zgodovine in kako uspešno smo krmarili' 24ur.com V Sloveniji je 31. oktober dan reformacije, praznik in dela prost dan, ki obuja spomin na versko, politično in kulturno gibanje v 16. stoletju. Slovenci hkrati obeležujemo rojstvo slovenskega knjižnega jezika. Letošnji praznik je zaznamovala epidemija koronavirusa, zato je osrednja proslava potekala kot televizijski dogodek.

Sorodno



























Oglasi