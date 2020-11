Madžarski premier Orban: Madžarska bo z aprilom najverjetneje razglasila zmago nad koronavirusom! Nova24TV Madžarski premier Viktor Orban je povedal, da pričakuje, da bo država uspešno prebrodila koronakrizo do naslednje pomladi, ko naj bi bila na razpolago dva ali tri različna cepiva. Pogovori o dobavi cepiva že tečejo z Rusijo in Kitajsko. Po trditvah madžarskega premierja Viktorja Orbana naj bi bilo zelo verjetno, da bi na Madžarskem z aprilom […] The post Madžarski premier Orban: Madžarska bo z apr ...

Sorodno

































































Oglasi