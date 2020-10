Mrtvak na kometu, 100. polet Falcona in luknja v Mednarodni vesoljski postaji RTV Slovenija Luknjo v Mednarodni vesoljski postaji so začasno zakrpali, nastala pa bi lahko kot posledica trka, rakete Falcon so opravile 100. polet, kitajski Dolgi pohodi 350-ga . . . vse to in še več v 65. Vesoljskem tedniku.

