Znana finalista turnirjev v Nursultanu in na Dunaju Sportal Francoz Adrian Mannarino in Avstralec John Millman sta finalista teniškega turnirja v Nursultanu v Kazahstanu. Francoz je v polfinalu ugnal Finca Emila Ruusuvuorija s 7:5, 6:2, Millman pa je bil boljši od Američana Francesa Tiafoa s 3:6, 6:4 in 6:4. Za naslov na Dunaju bosta obračunala Rus Andrej Rubljov in Italijan Lorenzo Sonego.

