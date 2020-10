V Sloveniji živi 17 Krst, 576 Duhov in pet Groz 24ur.com Izrezljane buče, čarovniški klobuki, pajki, pajčevine in duhovi so motivi, ki 31. oktobra vse bolj krasijo tudi slovenske domove. Na Statističnem uradu so v luči noči čarovnic pripravili nekaj zanimivih statističnih podatkov: v Sloveniji imamo 576 Duhov, pet Groz in 242 Smrtnikov, v Bučah pa živi 149 prebivalcev.

