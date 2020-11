Ponoči delno jasno z občasno povečano oblačnostjo Dnevnik Do jutra bo ponekod po nižinah nastala megla. Jutranje temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem okoli 11 stopinj Celzija. V ponedeljek bo na Primorskem in Notranjskem nizka oblačnost, občasno bo tudi megleno. Drugod bo povečini sončno z nekaj

Sorodno









Oglasi Omenjeni Italija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Primož Roglič

Borut Pahor

Jelko Kacin

Tim Gajser