V okolici Maribora odpirajo skoraj 300 let stare katakombe Lokalec.si V župnijski cerkvi Sv. Petra v Malečniku pri Mariboru so prenovili skoraj 300 let stare katakombe, ki so jih doslej poznali le redki. V ponedeljek bodo tam prvič po več kot sto letih izvedli mašo, ogledi za širšo javnost pa bodo možni po omilitvi ukrepov, sprejetih zaradi epidemije novega koronavirusa v državi. Župnijski upravitelj Sebastijan […]

