Tudi zaključni teniški turnir brez gledalcev SiOL.net Zaključni teniški turnir najboljše osmerice v Londonu bo potekal pred praznimi tribunami, so sporočili iz združenja ATP. Razlog za to so novi ukrepi v želji po zajezitvi pandemije novega koronavirusa, ki jih je najavil britanski premier Boris Johnson. Brez gledalcev poteka tudi zadnji masters sezone v Parizu, ki bo trajal do 8. novembra.

