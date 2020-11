Avstralcu pri 31 letih prvi naslov v karieri, Rubljov z zmago na Dunaju do vozovnice za London Sportal Avstralec John Millman je zmagovalec teniškega turnirja ATP 250 v Nursultanu v Kazahstanu. Enaintridesetletni Avstralec je v finalu po uri in 49 minutah ugnal Francoza Adriana Mannarina s 7:5, 6:1 in prvič slavil na najvišji ravni. Na Dunaju je triindvajsetletni Rus Andrej Rubljov osvojil peti naslov v 2020 in tako postal najuspešnejši igralec leta. Hkrati si je prvič v karieri zagotovil mesto na zaključnem turnirju sezone v Londonu.

Sorodno



Oglasi