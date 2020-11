Angleži so letošnji prvaki pokala šestih narodov, “lesena žlica” spet Italijanom Dnevnik Zmagovalci najprestižnejšega tekmovanja v ragbiju na stari celini, pokala šestih narodov, so letos postali svetovni podprvaki Angleži. Za potrditev njihovega naslova je bila ključna tekma v Parizu med Francijo (na fotografiji v modrih dresih) in...

Sorodno



Oglasi