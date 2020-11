Na Kitajskem začeli popis prebivalstva, ki ga izvajajo vsakih deset let Svet 24 Na Kitajskem so danes začeli popis prebivalstva, v okviru katerega bo okoli sedem milijonov uslužbencev in prostovoljcev dva meseca obiskovalo tako domove v nebotičnikih v središču Šanghaja kot tudi tiste v oddaljenih tibetanskih gorskih vaseh. Oblasti ocenjujejo, da bi rezultati lahko pokazali povečanje števila Kitajcev na 1,42 milijarde.





Sorodno

Oglasi Omenjeni Kitajska Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Jelko Kacin

Tim Gajser

Borut Pahor

Janez Janša