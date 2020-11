Vsakodnevni žaljivi komentarji. Kako se zvezdniki spopadajo z njimi? 24ur.com Kaj imajo skupnega Adele, Lindsey Vonn, Serena Williams in Vin Diesel? Vsi so na spletu pogosto tarče žaljivih komentarjev. Adele je nenadoma presuha, Lindsey Vonn ima debela kolena, Serena Williams je bolj moški kot ženska, Vin Diesel pa da ima telo zavaljenega očeta. S podobnimi komentarji se zvezdniki srečujejo skoraj vsak dan. Predvsem na spletu, kjer so avtorji komentarjev lahko anonimni, je...

