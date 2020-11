Zbirni center Barje po zimskem urniku Dnevnik S 1. novembrom bo Zbirni center Barje deloval s krajšim delovnikom. Odpadke bodo uporabniki lahko v zbirni center pripeljali od ponedeljka do sobote med 8. in 18. uro. Ob nedeljah in praznikih bo zbirni center zaprt. Zimski urnik bo veljal do 31....

