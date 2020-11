“Pobuda za nastanek koalicije ustavnega loka zato ni izšla iz politike, temveč je bila opozicijskim strankam nekako vsiljena od zunaj, skupaj s potencialnim nepolitičnim mandatarjem. Sprašujem se in skrbi me, kje in kako je pobuda nastajala. Po moji oceni so na njen nastanek odločilno vplivala neformalna gospodarsko-politična omrežja, katerim vzvodi moči prek kadrovskih menjav in […] The post Posl ...