Ustavno sodišče: Zavržena ocena ustavnosti omejevanja vstopa v trgovine za starejše RTV Slovenija Ustavno sodišče je zavrglo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti časovnega omejevanja nakupovanja starejšim od 65 let v prvem valu epidemije. Pobudnika nista izkazala, da sta res starejša od 65 let in tako nista dokazala pravnega interesa.

Sorodno







Oglasi