V boj proti covidu-19 tudi z vitaminom D: preverite priporočila zdravnikov 24ur.com Člani Strokovne skupine za pripravo nacionalnih smernic za preskrbo z vitaminom D so strnili moči in pripravili začasna priporočila za namene blaženja pandemije covida-19. Priporočila so poslali tudi vsem DSO. Priporočajo, da bolniki takoj po pozitivnem brisu štiri dni jemljejo 14.000 IE/dan, nato pa enkrat tedensko. Zadostne količine vitamina D bi lahko blažile potek bolezni in morda celo prepre...

