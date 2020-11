Sviz se zavzema za zaposlovanje pripravnikov v vrtcih in šolah Lokalec.si V sindikatu Sviz izpostavljajo, da je ministrica za izobraževanje Simona Kustec minuli teden podpisala sklep, da bodo lahko v tem šolskem letu v vrtcih in šolah sodelovali tudi študentje pod vodenjem mentorja. Opozarjajo, da lahko po zakonu pod vodstvom mentorstva v vzgoji in izobraževanju delajo le osebe z ustrezno izobrazbo, npr. pripravniki. Ministrica za izobraževanje, […]

