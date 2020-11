V petih urah na avtocesti ugotovljenih kar 18 preobremenjenih tovornih vozil Lokalec.si Policisti Postaje prometne policije Maribor so v soboto, 31. 10. 2020, med 18.45 in 23.45, izvedli poostren nadzor tehtanja tovornih vozil na avtocesti A1 Ljubljana – Šentilj. Vozila so kontrolirali izven naselja Maribor, v smeri pomurske avtoceste. Med nadzorom so ugotovili 18 kršitev preobremenjenosti tovornih vozil, predvsem tistih, ki so bili na poti iz Italije […]

