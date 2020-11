Zaradi prepovedi pravice do splava močno upadla podpora desnici Mladina Podpora vladajočim poljskim konservativcem je po skoraj popolni prepovedi pravice do splava močno upadla. Kot je pokazala zadnja javnomnenjska raziskava, je podpora vladajoči stranki Zakon in pravičnost (PiS) padla za skoraj deset odstotnih točk v primerjavi s prejšnjim mesecem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

