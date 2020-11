Zmeda: Kaj ta teden pripada staršem zurnal24.si »Varstvo za sina, ki je v vrtcu, vam ne pripada, saj so vrtcu odprti, pripada pa vam varstvo za drugošolko,« so zaposleni povedali v eni od javnih ustanov. Nato je iz kadrovske službe prišlo pojasnilo, da tudi za drugošolko mami ne pripada varstvo zaradi višje sile, saj so ta teden počitnice in ne šola in staršem med počitnicami ne pripada varstvo.

